Радулову врезали по лицу, "Локо" отомстил: чемпион снова обыграл "Ак Барс"
22:50 15.05.2026
Радулову врезали по лицу, "Локо" отомстил: чемпион снова обыграл "Ак Барс"

"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и повел в серии финала Кубка Гагарина

© РИА Новости / Максим Богодвид
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Андрей Сенченко
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина снова перехватили лидерство в противостоянии.

"Локомотив" и "Ак Барс" бьются на равных

Если после первого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который остался за ярославским "Локомотивом" (3:1), многие отметили недостаточную концентрацию и агрессию в атаке со стороны казанского "Ак Барса", то во второй встрече подопечные Анвара Гатиятулина вновь продемонстрировали умение быстро адаптироваться под текущие условия и проводить эффективную работу над ошибками. Накануне "барсы" провели отличный матч в Ярославле: поймали "железнодорожников" на ошибках и наказали (5:1). Как после игры выразился наставник ярославцев Боб Хартли: "Мы выкопали себе яму и пытались оттуда вылезти".
"Ак Барс" во второй игре восполнил пробелы, допущенные в стартовой встрече серии, и отлично воспользовался своими шансами в нападении — как при игре в равных составах, так и в большинстве. А героем матча стал Митчелл Миллер. Американец набрал четыре очка за игру (3 гола и 1 передача) и стал первым в истории КХЛ защитником, оформишвим хет-трик в матче финала Кубка Гагарина. За 16 игр этого плей-офф Миллер набрал 20 очков (6+14) и вплотную приблизился к лидерству в бомбардирском зачете турнира, которое удерживал Константин Окулов из "Авангарда" (21 балл в 17 матчах). Кроме того, звезда "Ак Барса" оказался в шаге от повторения рекорда лиги по числу результативных действий среди защитников в одном розыгрыше плей-офф — в 2017 году лучший результат показал Крис Ли из магнитогорского "Металлурга". И если со стороны "Локомотива" одним из явных претендентов на приз самому ценному игроку Кубка Гагарина-2026 считается Александр Радулов, то от казанцев за звание MVP способен побороться в том числе и Миллер.
"Хорошо подготовились и добавили в тех компонентах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая и командная победа. Ребята все понимают, на какой стадии мы находимся, а также какие компоненты играют решающую роль: самоотверженность, характер и игра друг за друга. Будут отрезки с преимуществом и у нас, и у соперника. Важно переключаться и принимать правильные решения", — хвалил свою команду главный тренер "барсов" Анвар Гатиятулин.
Как и в финале Кубка Гагарина-2009, после двух первых матчей серии "Локомотив" и "Ак Барс" сохранили равновесие в счете (1-1). Теперь противостояние переехало в Казань, где подопечные Гатиятулина в этом розыгрыше плей-офф до сегодняшнего дня не потерпели еще ни одного поражения: все предыдущие семь встреч в столице Республики Татарстан "барсы" выиграли и сделали это довольно результативно. Впрочем, и у "Локомотива" накануне третьего матча серии имелись свои сильные стороны с точки зрения статистики. "Железнодорожники" в этом плей-офф успешно играют в гостях — в семи предыдущих выездных матчах подопечные Хартли добыли шесть побед (в том числе с феноменальным камбэком в Омске в шестом матче серии против "Авангарда").
Занимательной статистикой выглядит и тот факт, что в предыдущих 16 финалах Кубка Гагарина хозяева площадки третьих матчей серии выиграли лишь шесть из 16 таких встреч. Да и сам "Ак Барс" статистически неважно проводит третьи матчи серии в финалах плей-офф КХЛ: единственную победу в предыдущих пяти таких играх казанцы добыли в 2015 году, и та победа, к слову, оказалась для них единственной в серии против петербургского СКА (1-4). "Локомотив" же в предыдущих трех своих финалах Кубка Гагарина выиграл добыл две победы в третьих матчах серии (над "Ак Барсом" в 2009-м и над челябинским "Трактором" в 2025-м).
"Локомотив" подавил сопротивление "Ак Барса"

К третьему матчу серии Анвар Гатиятулин остался верен своей тактике и отказался от изменений в составе, тогда как штаб Боб Хартли корректировки в кадрах все-таки произвел: Илья Николаев по причине болезни уступил место в заявке на игру в Казани Александру Волкову. Последний раз 23-летний форвард ярославцев играл в этом плей-офф еще в первом раунде — его единственный до сегодняшнего дня матч в Кубке Гагарина-2026 случился во второй игре серии против столичного "Спартака", который завершился неожиданной победой "красно-белых".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
1 : 4
Локомотив
29:30 • Mitchell Miller
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
11:55 • Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
17:32 • Рихард Паник
33:16 • Никита Черепанов
(Денис Алексеев)
59:50 • Артур Каюмов
Свое долгожданное возвращение в состав "Локомотива" Волков едва не отметил результативным действием на первой же своей смене. В начале матча, которое при поддержке максимально наэлектризованных трибун казанской арены прошло при активном давлении хозяев площадки, Волков ответил острым моментом у ворот Тимура Билялова. Во многом этот ответ помог "железнодорожникам" перехватить инициативу в первом периоде.
Вместе с этим ярославцам очень помоги и сами казанцы, схватившие суммарно шесть минут штрафа. Четыре из них были на счету Степана Терехова, который в рамках борьбы на своем пятаке врезал Александру Радулову по лицу. Из-за этого удара звездный ветеран "Локомотива" был вынужден уйти в раздевалку. Впрочем, вскоре 39-летний форвард все-таки вернулся в игру, что очень не понравилось местным болельщикам: фанаты "Ак Барса", которому Радулов посвятил два сезона перед переездом в Ярославль, невероятно шумно свистели и гудели всякий раз, когда Александр Валерьевич завладевал шайбой.
Интересно, что все шесть минут меньшинства в первом периоде "Ак Барс" провел достаточно уверенно и даже успевал опасно атаковать, пользуясь проблемами "Локомотива" при игре в большинстве. Тем обиднее для казанцев, что буквально за пять секунд до возвращения Терехова в игру, хозяева все-таки пропустили. Расставившись в чужой зоне после выигранного вбрасывания, "железнодорожники" нагрузили ворота Билялова. Голкипер "Ак Барса" справился с броском Алексея Береглазова, которому пасовал набравший 300 очков в КХЛ Артур Каюмов, но при добивании от Максима Березкина уже был отыгран.
Шесть минут численного преимущества "Локомотива" не могли не сказаться на "Ак Барсе". В один момент казанцы уступали сопернику по броскам в створ со счетом 1:13. Но если с большинством из выстрелом ярославцев уверенно справлялся Билялов, то под конец первого периода неприятность случилась и с ним.
Незадолго до перерыва словацкий форвард "железнодорожников" Рихард Паник исполнил гол, к которому не был готов, кажется, он сам. Удачно заблокировав чужой бросок, Паник убежал в контратку и сблизился с Биляловым. Бросив мимо ворот, нападающий "Локомотива" доиграл эпизод до конца, подхватил шайбу у лицевого борта и моментально бросил с отрицательного угла. Шайба отскочила в ворота от голкипера "Ак Барса"!
Осознавая масштаб проблемы и беря во внимание умение "Локомотива" мощно играть во вторых периодах, "Ак Барс" сделал все, чтобы перевернуть ход встречи. Казанцы с началом второй 20-минутки заметно прибавили в атаке и создали немало трудностей Даниилу Исаеву. Однако голкипер ярославцев, который в этом плей-офф часто подвергается критике за весьма необязательные пропущенные шайбы, сегодня только за второй период совершил целую серию ярких спасений.
Пробить поймавшего кураж вратаря "Локомотива" казанцы могли лишь благодаря максимально нестандартным действиям. Его исполнил Митчелл Миллер, которому было необходимо исправиться за свою позиционную ошибку при голе Паника. В середине второго периода легионерское звено "Ак Барса" провело классную скоростную атаку сходу, к которой очень кстати подключился Миллер. Получив передачу от Нэйтана Тодда, американский защитник прошел по правому полуфлангу и, сблизившись с Исаевым, убежал за ворота, откуда хитро бросил в сторону Каюмова, после чего шайба от конька форварда "Локомотива" влетела в ворота.
Для Миллера это результативное действие стало 21-м в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, благодаря чему американец догнал Константина Окулова и разделил с ним лидерство в бомбардирском зачете турнира. Миллер также повторил рекорд Криса Ли по числу набранных очков среди защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ.
Сократив отставание в счете, "Ак Барс" тут же устремился за вторым голом. И едва его не оформил после подарка от Александра Елесина: капитан "Локомотива" неудачно сыграл при выводе шайбы из зоны, и перехвативший ее Дмитрий Кателевский убежал один на один с Исаевым. Голкипер "железнодорожников" сделал не просто яркий, но и очень важный сейв, лишив казанцев верного гола.
"Даниил - лучший вратарь лиги. Великий вратарь. Это был очень важный момент, когда он совершил сейв сразу же после гола "Ак Барса". Даниил все время борется до конца, он очень сильный вратарь с головой на плечах. Вдобавок к его мастерству он еще и отличный человек", — не стеснялся на эпитеты для Исаева Боб Хартли после матча.
Казалось, что, поймав ярославцев на растерянности, "Ак Барс" додавит оппонента и добьется своего. Но вместо этого подопечные Гатиятулина почему-то сбавили темп и резко утратили, казалось, растущую активность. "Локомотив" этот момент прочувствовал очень чутко и вовремя включил обороты, благодаря чему вернул себе преимущество в две шайбы.
Четвертое звено ярославцев мощно накрыло "барсов" в их зоне и вынудило ошибиться при выводе шайбы. Никита Дыняк пытался вынести снаряд через центр, но в итоге потерял шайбу: сыгравший на перехвате Денис Алексеев "откатил" Никите Черепанову. и тот мощно щелкнул синей линии. Билялов в этом эпизоде не сдюжил. "Поднасрал прилично", — такими словами Дыняк взял на себя вину за эту неудачу.
Моменты с сейвом Исаевым и голом Черепанова стали во многом ключевыми во всем матче, хоть и у "Ак Барса" была уйма времени для правильной реакции. Но ни во второй половине второго периода, ни на протяжении почти всей третьей 20-минутки казанцы не проявили должной активности, чтобы вернуться в игру. За 15 минут третьего периода подопечные Гатиятулина нанесли всего лишь два броска в створ, тогда как "Локомотив" втрое чаще угрожал воротам Билялова.
Тем примечательнее, что в атаке "железнодорожники" допустили очень необязательную ошибку, подарив казанцам шикарный шанс на спасение. Форвард "Локомотива" Александр Полунин, выкатываясь на пятак, неаккуратно сыграл клюшкой и ударил в пах вратарю "Ак Барса". Судьи после просмотра видеоповтора эпизода приняли важное решение, выписав Полунину пять минут штрафа.
У казанцев до конца основного времени матча было чуть больше четырех минут несгораемого большинства — лучше шанса не придумать. Из них три подопечные Гатиятулина провели в формате "6 на 4", освободив ворота в пользу полевого игрока. Но Исаев в адрес игроков "Ак Барса" сказал твердое "Нет", хотя отличные шансы были и Артема Галимова, и Нэйтана Тодда, и у все того же Митчелла Миллера. В итоге вместо ожидаемых голов "Ак Барса" последовал контрольный выстрел от Артура Каюмова, поразившего пустые ворота и поставившего точку.
4:1 — "Локомотив" нанес "Ак Барсу" первое поражение в Казание в этом плей-офф и снова повел в серии.
