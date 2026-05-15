Демидов рассказал об эмоциях от дебютной шайбы в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов заявил, что первая шайба в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помогла ему избавиться от давления после упущенных ранее моментов.
В ночь на пятницу "Монреаль" обыграл "Анахайм Дакс" (6:3) в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Демидов отличился в плей-офф впервые в карьере, он также отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи.
"Не знаю, как это описать, было здорово забросить. Сейчас чувствую себя отлично, потому что в других играх у меня было много моментов, но я не мог забить. Словно сбросил груз с плеч. В каждой игре у меня был стопроцентный шанс забить. В этой игре хоккейные боги решили, что я должен забить", - приводит слова Демидова CBC.
Всего на счету 20-летнего Демидова 8 очков (1 гол + 7 передач) в 17 матчах Кубка Стэнли с учетом прошлого сезона. В регулярных чемпионатах россиянин набрал 64 (20+44) очка в 84 встречах.
