Демидов рассказал об эмоциях от дебютной шайбы в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
09:32 15.05.2026 (обновлено: 09:47 15.05.2026)
Демидов рассказал об эмоциях от дебютной шайбы в плей-офф НХЛ

Демидов рассказал, что первая шайба в Кубке Стэнли поможет ему раскрепоститься

© Фото : nhl.com/canadiensХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заявил, что первая шайба в плей-офф НХЛ помогла ему избавиться от давления после упущенных ранее моментов.
  • В ночь на пятницу «Монреаль» обыграл «Анахайм Дакс» (6:3) в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, Демидов отличился в плей-офф впервые в карьере и был признан третьей звездой встречи.
  • Всего на счету 20-летнего Демидова 8 очков (1 гол + 7 передач) в 17 матчах Кубка Стэнли с учетом прошлого сезона.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов заявил, что первая шайба в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помогла ему избавиться от давления после упущенных ранее моментов.
В ночь на пятницу "Монреаль" обыграл "Анахайм Дакс" (6:3) в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Демидов отличился в плей-офф впервые в карьере, он также отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи.
"Не знаю, как это описать, было здорово забросить. Сейчас чувствую себя отлично, потому что в других играх у меня было много моментов, но я не мог забить. Словно сбросил груз с плеч. В каждой игре у меня был стопроцентный шанс забить. В этой игре хоккейные боги решили, что я должен забить", - приводит слова Демидова CBC.
Всего на счету 20-летнего Демидова 8 очков (1 гол + 7 передач) в 17 матчах Кубка Стэнли с учетом прошлого сезона. В регулярных чемпионатах россиянин набрал 64 (20+44) очка в 84 встречах.
