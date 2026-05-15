Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Локомотива" Хартли назвал Исаева лучшим вратарем КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:37 15.05.2026 (обновлено: 22:38 15.05.2026)
Тренер "Локомотива" Хартли назвал Исаева лучшим вратарем КХЛ

Тренер "Локомотива" Хартли назвал голкипера команды Исаева лучшим вратарем КХЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВратарь "Локомотива" Даниил Исаев
Вратарь Локомотива Даниил Исаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли назвал голкипера команды Даниила Исаева лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:1, Исаев отразил 15 бросков из 16.
  • «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1, следующий матч пройдет в Казани 17 мая.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли назвал голкипера команды Даниила Исаева лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" в пятницу обыграл "Ак Барс" в Казани в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (4:1). Исаев отразил 15 бросков из 16.
«
"Вау. Просто невероятно. Вот и все, что могу сказать. Как я говорил много раз, у нас есть опытные игроки, опытная команда, где много ветеранов. Третий финал подряд. Такой опыт не купишь - его нужно пережить. Это одна из сильных сторон. Что касается Исаева, то Даниил - лучший вратарь лиги. Великий вратарь. Это был очень важный момент, когда он совершил сейв сразу же после гола "Ак Барса". Даниил все время борется до конца, он очень сильный вратарь с головой на плечах. Вдобавок к его мастерству он еще и отличный человек", - сказал Хартли журналистам.
"Локомотив" ведет в серии до четырех побед - 2-1. Следующий матч пройдет в Казани 17 мая.
Хоккей. КХЛ. Финал. Ак Барс (Казань) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Я прилично поднасрал": Дыняк взял на себя вину за гол "Локомотива"
Вчера, 22:29
 
ХоккейСпортБоб ХартлиДаниил ИсаевАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала