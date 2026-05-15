Тренер "Локомотива" Хартли назвал Исаева лучшим вратарем КХЛ

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли назвал голкипера команды Даниила Исаева лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Вау. Просто невероятно. Вот и все, что могу сказать. Как я говорил много раз, у нас есть опытные игроки, опытная команда, где много ветеранов. Третий финал подряд. Такой опыт не купишь - его нужно пережить. Это одна из сильных сторон. Что касается Исаева, то Даниил - лучший вратарь лиги. Великий вратарь. Это был очень важный момент, когда он совершил сейв сразу же после гола "Ак Барса". Даниил все время борется до конца, он очень сильный вратарь с головой на плечах. Вдобавок к его мастерству он еще и отличный человек", - сказал Хартли журналистам.
"Локомотив" ведет в серии до четырех побед - 2-1. Следующий матч пройдет в Казани 17 мая.