Трамп допустил снятие запрета на покупку иранской нефти для Китая - РИА Новости, 15.05.2026
19:28 15.05.2026 (обновлено: 20:13 15.05.2026)
Трамп допустил снятие запрета на покупку иранской нефти для Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп допустил снятие запрета на покупку иранской нефти для китайских компаний.
  • Он также заявил, что не просил Си Цзиньпина оказать давление на Тегеран.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил снятие запрета на покупку иранской нефти для китайских компаний.
"Мы говорили об этом, и я собираюсь принять решение", — сказал он в ответ на вопрос об отказе от мер против китайских компаний, закупающих нефть из Ирана.
Американский лидер также утверждает, что не просил председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Тегеран.
Кроме того, он заявил, что скоро примет решение о дальнейших продажах оружия Тайваню.
Как ранее подчеркнул Си, вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.
Глава Белого дома сегодня завершил трехдневный визит в Пекин. По его словам, переговоры поспособствуют углублению доверия между США и Китаем.
