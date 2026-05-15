Трамп допустил снятие запрета на покупку иранской нефти для Китая

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил снятие запрета на покупку иранской нефти для китайских компаний.
"Мы говорили об этом, и я собираюсь принять решение", — сказал он в ответ на вопрос об отказе от мер против китайских компаний, закупающих нефть из Ирана.
Американский лидер также утверждает, что не просил председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Тегеран.
Кроме того, он заявил, что скоро примет решение о дальнейших продажах оружия Тайваню.
Как ранее подчеркнул Си, вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.