Фотопроект "Первые среди звезд" открылся в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", посвященный отечественным достижениям в космической сфере, открылся на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), сообщает корреспондент РИА Новости.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Символичность открытия выставки в стенах университета отметил проректор по информационной, молодежной политике и безопасности СПбПУ Максим Пашоликов, подчеркнув, что судьба вуза всегда была тесно связана с космосом.

"Космонавтика в XX веке толкала нашу страну вперед: к новым победам, к новым вехам развития. В это время появилось множество инженеров, конструкторов. Мы чувствуем себя сопричастными к этому, потому что они выпускались и из Политеха. Наши выпускники участвовали и в подготовке запуска первого спутника, и Гагарина в космос. Сегодня мы продолжаем развивать отечественную космонавтику: студенты разрабатывают и запускают в космос свои спутники", — рассказал Пашоликов, отметив, что выставка станет вдохновением для молодого поколения.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд", который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"Наш проект — о людях, благодаря которым космос перестал быть далекой мечтой и стал частью нашей истории, науки и национального характера. Надеюсь, что эта выставка станет для вас приглашением к собственному старту. Потому что первые среди звезд появляются там, где есть смелость думать в масштабе галактики и работать точно", — объяснил руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов.

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ Выставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов, начальник Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, заместитель начальника Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин

Важность открытия фотовыставки "Первые среди звезд" на площадке СПбПУ подчеркнула начальник Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

"С момента старта космической программы в Советском Союзе в 1960-е годы именно здесь были созданы первые лаборатории. Сегодня это уже серьезные научные и технологические институты в области радиотехники и нанотехнологий, которые создают все то, без чего современная космическая программа развиваться не может. Это и оборудование, и новые материалы, и то, что позволяет нашим космонавтам и зарубежным партнерам вести большие исследовательские проекты на орбите. Все это создается здесь, на Земле, благодаря ведущей инженерной мысли", — рассказала Тюрина.