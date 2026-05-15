Рейтинг@Mail.ru
Фотопроект "Первые среди звезд" открылся в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 15.05.2026 (обновлено: 14:52 15.05.2026)
Фотопроект "Первые среди звезд" открылся в Санкт-Петербурге

Фотовыставка "Первые среди звезд" открылась в СПбПУ

© РИА Новости / Геннадий КлюшкинВыставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
Выставка Первые среди звезд открылась в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Геннадий Клюшкин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотопроект "Первые среди звезд", посвященный достижениям в космической сфере, открылся на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", посвященный отечественным достижениям в космической сфере, открылся на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), сообщает корреспондент РИА Новости.
Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.
Символичность открытия выставки в стенах университета отметил проректор по информационной, молодежной политике и безопасности СПбПУ Максим Пашоликов, подчеркнув, что судьба вуза всегда была тесно связана с космосом.
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУПроректор по информационной, молодежной политике и безопасности СПбПУ Максим Пашоликов
Выставка Первые среди звезд открылась в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
Проректор по информационной, молодежной политике и безопасности СПбПУ Максим Пашоликов
"Космонавтика в XX веке толкала нашу страну вперед: к новым победам, к новым вехам развития. В это время появилось множество инженеров, конструкторов. Мы чувствуем себя сопричастными к этому, потому что они выпускались и из Политеха. Наши выпускники участвовали и в подготовке запуска первого спутника, и Гагарина в космос. Сегодня мы продолжаем развивать отечественную космонавтику: студенты разрабатывают и запускают в космос свои спутники", — рассказал Пашоликов, отметив, что выставка станет вдохновением для молодого поколения.
В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд", который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.
"Наш проект — о людях, благодаря которым космос перестал быть далекой мечтой и стал частью нашей истории, науки и национального характера. Надеюсь, что эта выставка станет для вас приглашением к собственному старту. Потому что первые среди звезд появляются там, где есть смелость думать в масштабе галактики и работать точно", — объяснил руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов.
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ

Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов

Выставка Первые среди звезд открылась в Санкт-Петербурге

Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
1 из 4
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУВыставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
Выставка Первые среди звезд открылась в Санкт-Петербурге
Выставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
2 из 4
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ

Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов, начальник Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, заместитель начальника Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин

Выставка Первые среди звезд открылась в Санкт-Петербурге

Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов, начальник Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, заместитель начальника Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
3 из 4
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУВыставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
Выставка Первые среди звезд открылась в Санкт-Петербурге
Выставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
4 из 4

Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
1 из 4
Выставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
2 из 4

Руководитель отдела общественно-политических проектов холдинга ON Медиа Игорь Орлов, начальник Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, заместитель начальника Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
3 из 4
Выставка "Первые среди звезд" открылась в Санкт-Петербурге
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
4 из 4
Важность открытия фотовыставки "Первые среди звезд" на площадке СПбПУ подчеркнула начальник Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"С момента старта космической программы в Советском Союзе в 1960-е годы именно здесь были созданы первые лаборатории. Сегодня это уже серьезные научные и технологические институты в области радиотехники и нанотехнологий, которые создают все то, без чего современная космическая программа развиваться не может. Это и оборудование, и новые материалы, и то, что позволяет нашим космонавтам и зарубежным партнерам вести большие исследовательские проекты на орбите. Все это создается здесь, на Земле, благодаря ведущей инженерной мысли", — рассказала Тюрина.
Проект РИА Новости "Первые среди звезд" создан совместно с ON Медиа при поддержке Радио Sputnik, государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
 
Первые среди звездСанкт-ПетербургОбществоСоциальный навигаторРоссияЮрий Гагарин (космонавт)КосмосСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоскосмосРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Наталья ТюринаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала