Барбоза назвал уход Дурана из "Зенита" закономерным событием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского "Зенита" стал закономерным событием, поскольку игрок сам хотел покинуть клуб.
"Дуран по согласованию с "Зенитом" и "Аль-Насром" был отпущен, чтобы начать тренировки со сборной Колумбии. Он, конечно, игрок "Аль-Насра", но хочет играть в Европе, но все зависит от чемпионата мира. Потому что предыдущий сезон пока не позволяет ему выступать в Европе. Если он не будет хорошо играть за сборную, вряд ли сможет попасть в какой-либо европейский клуб. Придется остаться в "Аль-Насре", где он не хочет быть. Так что, на мой взгляд, сборная Колумбии - это единственный шанс, который у него есть. Шанс сменить клуб в ближайшее время", - сказал Барбоза.
"Он ушел по согласованию между "Зенитом" и "Аль-Насром", также учитывалось желание самого игрока. То, что он хотел уйти, было понятно. Держать его было бессмысленно. Поэтому его уход закономерен. И, наверное, лучший вариант, учитывая, что зарплату Дурану платил не "Зенит", а "Аль-Наср". Так что это самый разумный вариант при всех обстоятельствах, которые мы знаем", - отметил Барбоза.
Дурану 22 года. Колумбиец присоединился к "Зениту" на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в феврале. Он провел за клуб девять матчей и забил два мяча.