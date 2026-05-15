Рейтинг@Mail.ru
Барбоза назвал уход Дурана из "Зенита" закономерным событием - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:59 15.05.2026 (обновлено: 18:00 15.05.2026)
Барбоза назвал уход Дурана из "Зенита" закономерным событием

Барбоза об уходе Дурана из "Зенита": это закономерно, держать его не было смысла

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Джон Дуран. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского "Зенита" стал закономерным событием.
  • Дуран покинул расположение "Зенита", чтобы начать тренировки со сборной Колумбии, и его уход был согласован между "Зенитом" и "Аль-Насром".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского "Зенита" стал закономерным событием, поскольку игрок сам хотел покинуть клуб.
Ранее "Зенит" сообщил, что Дуран покинул расположение команды по личным обстоятельствам. Колумбийский журналист Хулиана Капера, в свою очередь, заявил, что арендное соглашение расторгнуто досрочно. 22-летний форвард отправился в расположение сборной Колумбии для подготовки к чемпионату мира.
«
"Дуран по согласованию с "Зенитом" и "Аль-Насром" был отпущен, чтобы начать тренировки со сборной Колумбии. Он, конечно, игрок "Аль-Насра", но хочет играть в Европе, но все зависит от чемпионата мира. Потому что предыдущий сезон пока не позволяет ему выступать в Европе. Если он не будет хорошо играть за сборную, вряд ли сможет попасть в какой-либо европейский клуб. Придется остаться в "Аль-Насре", где он не хочет быть. Так что, на мой взгляд, сборная Колумбии - это единственный шанс, который у него есть. Шанс сменить клуб в ближайшее время", - сказал Барбоза.
"Он ушел по согласованию между "Зенитом" и "Аль-Насром", также учитывалось желание самого игрока. То, что он хотел уйти, было понятно. Держать его было бессмысленно. Поэтому его уход закономерен. И, наверное, лучший вариант, учитывая, что зарплату Дурану платил не "Зенит", а "Аль-Наср". Так что это самый разумный вариант при всех обстоятельствах, которые мы знаем", - отметил Барбоза.
Дурану 22 года. Колумбиец присоединился к "Зениту" на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в феврале. Он провел за клуб девять матчей и забил два мяча.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Зенит" готов заплатить за Тюкавина 20 миллионов евро, пишут СМИ
13 мая, 16:18
 
ФутболКолумбияЕвропаСпортДжон ДуранЗенитАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала