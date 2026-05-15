Швец вернулся к тренировкам после разрыва крестообразной связки - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
01:27 15.05.2026
Швец вернулся к тренировкам после разрыва крестообразной связки

Футболист "Рубина" Швец приступил к тренировкам после разрыва "крестов"

Антон Швец
Антон Швец. 15.05.2026
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Антон Швец. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник казанского «Рубина» Антон Швец вернулся к тренировкам в общей группе после разрыва крестообразной связки.
  • Швец получил травму на тренировке в конце октября, после чего перенес операцию.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец приступил к тренировкам в общей группе после разрыва крестообразной связки, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В конце октября Швец получил травму на тренировке, позднее спортсмен перенес операцию.
Швецу 33 года. Он перешел в "Рубин" в сентябре и провел за это время два матча. На счету полузащитника одна игра за сборную России в 2018 году.
