Делегация КЧР во главе с Темрезовым принимает участие в форуме в Казани

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Делегация Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) во главе с главой региона Рашидом Темрезовым принимает участие в XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026".

В рамках программы выставочный стенд Карачаево-Черкесии посетил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Темрезов представил вице-премьеру инвестиционный потенциал республики и рассказал о ключевых направлениях развития экономики — промышленности, сельском хозяйстве, туризме и строительной отрасли.

В этом году на стенде представлены инвестпроект по строительству нового аэропортового комплекса "Архыз", проект круглогодичного горного и бальнеологического отеля "Аманауз" в Домбае на 454 номера, а также проект компании "Вулкам" по глубокой переработке натуральной овечьей шерсти, включенный в модель экономического развития КЧР.

Хуснуллин и Темрезов обсудили вопросы в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и действующих государственных программ. Говорили о комплексном развитии территорий и повышении эффективности работы по ключевым направлениям инфраструктурного развития.

"Договорились продолжить совместную работу по всем обозначенным направлениям и обеспечить своевременную реализацию принятых решений. Для нас важно, чтобы каждый проект был доведен до результата и отражался на качестве жизни жителей республики", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере "Макс".

На мероприятии глава КЧР также встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохир Расулзода. Они обсудили вопросы, направленные на укрепление межрегиональных связей в контексте стратегического партнерства между Российской Федерацией и Таджикистаном.

В рамках форума Темрезов вместе с муфтием республики Мухаммадом-Хаджи Эркеновым встретились с председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтием Равилем Гайнутдином. Говорили о взаимодействии и укреплении лучших традиций ислама, воспитании молодежи.

На встречи Темрезов подчеркнул значимость и эффективность деятельности ДУМ Карачаево-Черкесии и лично Эркенова в реализации образовательных проектов в сфере традиционного исламского просвещения.

Кроме этого, глава КЧР принял участие в ежегодном заседании группы стратегического видения "Россия — Исламский мир". Главная тема — "Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром".

Мероприятие приурочено к 20‑летию со дня основания группы в 2006 году. Событие объединило государственных, религиозных и общественных деятелей, ученых и дипломатов из России и 25 зарубежных стран.

В ходе заседания участники обсудили ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, обменялись опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами. Особое внимание уделили темам молодежной политики, образования и культуры.