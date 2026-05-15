В ЦСКА рассказали, как Акинфеев подкалывает молодежь в команде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости, Анна Разуваева. Нападающий московского ЦСКА Имран Фиров рассказал РИА Новости, что капитан команды Игорь Акинфеев подшучивает над молодыми футболистами и дает им советы.

"На сборах (с Акинфеевым) общались. Игорь Владимирович подкалывает нас - молодые, туда-сюда. Играть с такой легендой приятно, берем пример, учимся у него, а он нам подсказывает", - сказал Фиров.