09:50 15.05.2026
Выборы президента FIDE пройдут в сентябре в Самарканде

Выборы главы Международной шахматной федерации пройдут в сентябре в Самарканде

© Фото : Пресс-служба FIDE
  • Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE), на котором пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.
  • В рамках конгресса также пройдут выборы заместителя президента, вице-президента и региональных руководителей.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE), в ходе которого пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в узбекистанском Самарканде, сообщается на сайте FIDE.
С 26 по 27 сентября состоится заседание генеральной ассамблеи FIDE.
В рамках конгресса пройдут также выборы заместителя президента, вице-президента и региональных руководителей.
Президентом FIDE с 2018 года является Аркадий Дворкович, его заместителем - 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.
