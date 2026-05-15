Выборы президента FIDE пройдут в сентябре в Самарканде

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE), в ходе которого пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в узбекистанском Самарканде, сообщается на сайте FIDE.
С 26 по 27 сентября состоится заседание генеральной ассамблеи FIDE.
В рамках конгресса пройдут также выборы заместителя президента, вице-президента и региональных руководителей.
Президентом FIDE с 2018 года является Аркадий Дворкович, его заместителем - 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.