Юрист разъяснил права выпускников при сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. При сдаче ЕГЭ выпускники имеют право получить полную информацию об экзамене не позже чем за две недели, рассказал РИА Новости юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков.

По его словам, право на особые условия имеют школьники с ограниченными возможностями: они могут сдавать экзамен в спецпунктах и с ассистентом, а также получить дополнительное время.

Все это должно быть заранее согласовано с выпускником и его законными представителями и подтверждено медицинскими документами, добавил юрист.

"В случае нарушения процедуры проведения ЕГЭ, например при обнаружении фактов списывания, использования запрещенных средств или некорректного поведения со стороны наблюдателей, участник экзамена имеет право подать апелляцию. Она может быть подана как по процедуре проведения экзамена, так и по результатам проверки экзаменационной работы", — рассказал Курбаков.

Кроме того, выпускники имеют право на выбор предметов для сдачи ЕГЭ, помимо обязательных, и на пересдачу, если получат плохой результат по одному из предметов, заключил собеседник агентства.