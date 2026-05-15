Юрист разъяснил права выпускников при сдаче ЕГЭ
06:55 15.05.2026 (обновлено: 10:32 15.05.2026)
Юрист разъяснил права выпускников при сдаче ЕГЭ

Эксперт Курбаков: выпускники могут подать апелляцию на нарушения во время ЕГЭ

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускники имеют право получить полную информацию об экзамене не позже чем за две недели до его проведения.
  • Участники с ограниченными возможностями имеют право на особые условия при сдаче экзамена, которые должны быть согласованы заранее и подтверждены медицинскими документами.
  • В случае нарушения процедуры проведения ЕГЭ участник имеет право подать апелляцию.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. При сдаче ЕГЭ выпускники имеют право получить полную информацию об экзамене не позже чем за две недели, рассказал РИА Новости юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков.
По его словам, право на особые условия имеют школьники с ограниченными возможностями: они могут сдавать экзамен в спецпунктах и с ассистентом, а также получить дополнительное время.
Все это должно быть заранее согласовано с выпускником и его законными представителями и подтверждено медицинскими документами, добавил юрист.
"В случае нарушения процедуры проведения ЕГЭ, например при обнаружении фактов списывания, использования запрещенных средств или некорректного поведения со стороны наблюдателей, участник экзамена имеет право подать апелляцию. Она может быть подана как по процедуре проведения экзамена, так и по результатам проверки экзаменационной работы", — рассказал Курбаков.
Кроме того, выпускники имеют право на выбор предметов для сдачи ЕГЭ, помимо обязательных, и на пересдачу, если получат плохой результат по одному из предметов, заключил собеседник агентства.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
