Онищенко оценил возможность отмены ЕГЭ в России
04:33 15.05.2026
Онищенко оценил возможность отмены ЕГЭ в России

Онищенко: отказ от ЕГЭ в пользу старой программы сломает систему образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что отказ от ЕГЭ в пользу старой процедуры сдачи экзаменов сломает российскую систему образования.
  • Онищенко считает, что возвращение к старым программам и традиционной сдаче экзаменов по билетам невозможно, так как сменилось поколение учеников.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отказ от ЕГЭ в пользу старой процедуры сдачи экзаменов сломает российскую систему образования, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Онищенко рассказал, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ, тогда процедура показалась ему сложной.
"Я на ЕГЭ сейчас смотрю так: если мы сейчас начнем возвращать старое, то мы окончательно сломаем нашу образовательную систему. Уже поколение полностью сменилось учеников, которые учились по тем старым программам", - сказал Онищенко.
Он добавил, что уже нет и учителей, которые понимают, как принимать традиционный экзамен по билетам. Поэтому возвращаться точно нельзя, заключил академик.
Основной этап ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.
Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
