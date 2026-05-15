22:29 15.05.2026 (обновлено: 22:32 15.05.2026)
"Я прилично поднасрал": Дыняк взял на себя вину за гол "Локомотива"

Хоккеист "Ак Барса" Дыняк взял на себя вину за третий гол "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк взял на себя вину за ошибку в третьем матче серии финала Кубка Гагарина-2026 против ярославского «Локомотива».
  • «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в Казани со счетом 1:4, и счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Локомотива».
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист "Ак Барса" Никита Дыняк взял на себя вину за эпизод в третьем матче серии финала Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива", который привел к третьей пропущенной шайбе казанцев.
Ак Барс" в пятницу проиграл "Локомотиву" в Казани (1:4). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу железнодорожников.
"Не считаю, что в этой серии кто-то доминирует. Не вижу какого-либо преимущества у "Локомотива". Все решает реализация моментов. Не хватило чуть агрессии под воротами. Поднасрал прилично. Я хотел сыграть по-другому. Не срослось. В следующий раз сыграю иначе", - сказал Дыняк журналистам.
