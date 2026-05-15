Появились подробности нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье
11:47 15.05.2026 (обновлено: 14:34 15.05.2026)
Появились подробности нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье

РИА Новости: семилетнюю девочку в Подмосковье ранил безработный инвалид

Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мужчина, который ранил ножом семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, официально не трудоустроен и является инвалидом с детства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, подозреваемый не был официально трудоустроен, является инвалидом с детства", - рассказал собеседник агентства, не уточнив диагноза.
По данным СК и МВД, 21-летний мужчина в четверг вечером в Наро-Фоминском городском округе ранил ножом семилетнюю девочку, которая гуляла с сестрой, ее госпитализировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Отец мужчины рассказал, что сын страдает шизофренией и обычно проводил два месяца дома, а потом месяц в больнице.
"Он только сам с собой разговаривал, хохочет. Обычно спокойный, но на месте не может стоять, постоянно ходит, двигается. Но агрессии не было, тем более такого масштаба", - сказал отец 360.ru.

Он добавил, что пока не общался с родителями девочки лично.
