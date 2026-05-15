Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили около 820 миллионов рублей - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 15.05.2026
Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили около 820 миллионов рублей

В Дагестане 21 тыс пострадавших от паводков получили выплаты около 820 млн руб

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России эвакуируют местный жителей из подтопленных домов в Дагестане
Сотрудники МЧС России эвакуируют местный жителей из подтопленных домов в Дагестане - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России эвакуируют местный жителей из подтопленных домов в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 21 тысячи человек, пострадавших от паводков в Дагестане, получили выплаты.
  • Фактически выплачено из бюджета республики около 819 миллионов рублей.
МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Более 21 тысячи человек, пострадавших от паводков в Дагестане, получили выплаты на сумму около 820 миллионов рублей, сообщило правительство республики.
«

"Более 21 тысячи жителей Дагестана, пострадавших от паводка, получили выплаты… Из бюджета республики фактически выплачено 819 миллионов рублей", – говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

В пятницу на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что для получения федеральной поддержки в адрес председателя правительства РФ направлено обращение о выделении средств на возмещение части затрат республики.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов | Перейти в медиабанк

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7
© Пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанк

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7
© Госавтоинспекция Дагестана | Перейти в медиабанк

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМагомед Рамазанов (Дагестан)Владимир ПутинАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала