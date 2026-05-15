Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС - РИА Новости, 15.05.2026
19:52 15.05.2026 (обновлено: 20:36 15.05.2026)
Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС

Лавров: Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС.
  • Платформа позволит аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве объединения.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС в качестве перспективного инструмента, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения", — сказал он на заседании совета министров иностранных дел.
Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов, прежде всего в национальных валютах, добавил Лавров.
БРИКС — объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. В 2024 году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в 2025-м — Индонезия.
Также в список стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
