МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС в качестве перспективного инструмента, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения", — сказал он на заседании совета министров иностранных дел.
Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов, прежде всего в национальных валютах, добавил Лавров.
Также в список стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.