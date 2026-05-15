12:32 15.05.2026
Свищев о допуске от UWW: мир борцов невозможно представить без России

  • Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) вернуло российским и белорусским спортсменам право выступать на международных соревнованиях без ограничений.
  • Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев назвал решение UWW правильным и поздравил российских спортсменов.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Решение бюро Объединенного мира борьбы (UWW) вернуть российским атлетам право выступать с флагом и гимном страны является совершенно правильным, поскольку они играют очень важную роль в данном виде спорта, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
UWW в пятницу сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений.
«
"Надо поздравить весь мир борцов, и российских спортсменов прежде всего. Потому что невозможно представить мир борцов без России. У нас огромное количество именитых спортсменов, большая история, победные традиции, прекрасная школа и любовь к этому виду спорта. Это совершенно правильное решение. Сейчас самое главное, чтобы страны, в которых будут проводиться турниры, обеспечивали законное право наших спортсменов на участие в них", - сказал Свищев.
"Потому что мы видим, что в различных видах спорта по тем или иным причинам наших атлетов порой не допускают к участию. Где-то не дают визы, где-то организаторы начинают бойкотировать их, какие-то страны выступают категорически против. И здесь нужна жесткая позиция UWW, чтобы страны, которые не будут обеспечивать возможность участия наших борцов, лишались права проведения турниров или чтобы к ним применялись серьезные санкции", - добавил собеседник агентства.
Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В январе 2026-го российские и белорусские юниоры получили право выступать без ограничений.
ЕдиноборстваСпортРоссияДмитрий СвищевUWWГосдума РФМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
