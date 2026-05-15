Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российских борцов допустили до мировых соревнований с флагом и гимном.
- Решение принято без ограничений во всех возрастных категориях.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российских борцов допустили до мировых состязаний с флагом и гимном, сообщил министр спорта Михаил Дягтерев.
"Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном", — написал он в Telegram-канале.
Дягтерев назвал это событие важным, поскольку отечественные борцы традиционно выигрывают много медалей в этом виде спорта. Он объединяет вольную, греко-римскую, женскую борьбу, грэпплинг, панкратион.
Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить соотечественников от участия в состязаниях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.
