Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном

Краткий пересказ от РИА ИИ Российских борцов допустили до мировых соревнований с флагом и гимном.

Решение принято без ограничений во всех возрастных категориях.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российских борцов допустили до мировых состязаний с флагом и гимном, сообщил министр спорта Михаил Дягтерев.

"Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном", — написал он в Telegram-канале

Дягтерев назвал это событие важным, поскольку отечественные борцы традиционно выигрывают много медалей в этом виде спорта. Он объединяет вольную, греко-римскую, женскую борьбу, грэпплинг, панкратион.

Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.