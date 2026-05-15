Рейтинг@Mail.ru
Боец ММА из Киргизии погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
10:13 15.05.2026
Боец ММА из Киргизии погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей

Боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей

© Фото : MMA KYRGYZSTANМедет Жээналиев
Медет Жээналиев - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : MMA KYRGYZSTAN
Медет Жээналиев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущую девушку.
  • Жээналиев провел четыре боя на профессиональном ринге, выиграв два из них.
БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей, сообщили журналистам в пресс-службе отдела внутренних дел Иссык-Кульского района.
«
"Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб", - сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, тело спортсмена было обнаружено на следующий день и передано родным.
Жээналиев, выступающий в легком весе, на профессиональном ринге провел четыре боя, два из которых выиграл и два - проиграл.
 
ЕдиноборстваКиргизияИссык-Куль (озеро)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала