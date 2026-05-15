Боец ММА из Киргизии погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей

БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей, сообщили журналистам в пресс-службе отдела внутренних дел Иссык-Кульского района.
"Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб", - сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, тело спортсмена было обнаружено на следующий день и передано родным.
Жээналиев, выступающий в легком весе, на профессиональном ринге провел четыре боя, два из которых выиграл и два - проиграл.