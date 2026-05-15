Россиянка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Баранова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).

Турнир по женской борьбе завершился 15 мая, всего сборная России завоевала на нем шесть медалей, в активе спортсменок - две золотые и четыре бронзовые медали. Ранее золото также заработала Дарья Масленникова (до 43 кг), бронзовые награды завоевывали Мария Грищук (до 65 кг) и Карина Музалевская (до 73 кг).