Россиянка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
20:21 15.05.2026
Россиянка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

Россиянка Баранова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Алина Баранова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет.
  • В финальной схватке в весовой категории до 46 кг Баранова одержала победу над полькой Юлией Палкой.
  • Сборная России завоевала шесть медалей: две золотые и четыре бронзовые.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Баранова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).
В финальной схватке в весовой категории до 46 кг Баранова одержала победу над полькой Юлией Палкой.
Бронзовыми призерами турнира стали россиянки Злата Корешова (до 40 кг) и Полина Ефимова (до 69 кг).
Турнир по женской борьбе завершился 15 мая, всего сборная России завоевала на нем шесть медалей, в активе спортсменок - две золотые и четыре бронзовые медали. Ранее золото также заработала Дарья Масленникова (до 43 кг), бронзовые награды завоевывали Мария Грищук (до 65 кг) и Карина Музалевская (до 73 кг).
Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Самбо - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет
14 мая, 19:57
 
ЕдиноборстваСпорт
 
