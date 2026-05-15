Аракчи анонсировал консультации с Россией о вывозе иранского урана

23:59 15.05.2026
Аракчи анонсировал новые консультации с Россией о вывозе иранского урана

© REUTERS / Adnan AbidiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана находится в тупике в диалоге с США, заявил Аббас Аракчи.
  • Иран решил отложить вопрос о вывозе обогащенного урана на более поздние этапы переговоров с США.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за инициативу по вывозу иранского урана и отметил, что Иран консультируется с Россией по всем ключевым вопросам.
ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана находится в тупике в диалоге с США, стороны вернутся к этому позже, но Иран благодарен Москве за инициативу, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Вопрос о обогащенных материалах весьма трудный. Мы решили с американцами, что поскольку этот конкретный вопрос находится практически в тупике, отложить его на более поздние этапы переговоров", - сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана и инициативу РФ по его вывозу.
Он отметил, что ценит предложение и стремление России помочь с решением этой проблемы.
"Мы всегда консультировались с российскими друзьями по всем региональным, международным и двусторонним вопросам. Я провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге порядка десяти дней назад и мы обсудили все, включая упомянутый вами вопрос (о вывоз иранского урана в РФ - ред.). Мы благодарны нашим российским друзьям за их инициативу и стремление помочь решить эту проблему", - добавил министр.
