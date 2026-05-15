Аракчи анонсировал консультации с Россией о вывозе иранского урана

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана находится в тупике в диалоге с США, стороны вернутся к этому позже, но Иран благодарен Москве за инициативу, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Вопрос о обогащенных материалах весьма трудный. Мы решили с американцами, что поскольку этот конкретный вопрос находится практически в тупике, отложить его на более поздние этапы переговоров", - сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана и инициативу РФ по его вывозу.
Он отметил, что ценит предложение и стремление России помочь с решением этой проблемы.
"Мы всегда консультировались с российскими друзьями по всем региональным, международным и двусторонним вопросам. Я провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге порядка десяти дней назад и мы обсудили все, включая упомянутый вами вопрос (о вывоз иранского урана в РФ - ред.). Мы благодарны нашим российским друзьям за их инициативу и стремление помочь решить эту проблему", - добавил министр.