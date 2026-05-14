Врач усомнился, что девочке могли дорезать палец в детсаду в Махачкале

16:19 14.05.2026
Врач Евтемиров усомнился, что девочке могли дорезать палец в детсаду в Махачкале

Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмого мая в Махачкале девочка 2023 года рождения получила травму в муниципальном детском саду №22, она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
  • Оперировавший ребенка врач-ортопед Ибрагим Евтемиров сомневается в том, что воспитатели дорезали палец девочке, так как характер травмы не указывает на это.
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Характер травмы, которую получила девочка в детском саду в Махачкале, не указывает на то, что ей могли дорезать палец, сообщил РИА Новости оперировавший ребенка врач-ортопед Ибрагим Евтемиров.
Восьмого мая в Махачкале девочка 2023 года рождения получила травму в муниципальном детском саду №22, она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали.
дополняется ...
"Сомневаюсь (что дорезали – ред.). Сухожилие сгибателя было чуть разволокненным, так бывает, когда его придавило чем-то. А когда срезают, то имеет ровный контур. Может, кто-то из воспитателей сознался в чем-то, не знаю. С трудом верится", – сказал Евтемиров.
По его словам, девочка лишилась не всего пальца, а ногтевой фаланги.
В среду суд арестовал двух воспитательниц и няню, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
