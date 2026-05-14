Роднина призналась, что не помнит ни одной программы Валиевой

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не помнит ни одной программы российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что Валиева будет работать над программой с французским хореографом Бенуа Ришо.
"Почему нет? Программы в любом случае надо ставить. С российскими хореографами уже пробовали работать, почему бы не попробовать что-то новое", - сказала Роднина.
"Честно скажу, не помню ни одной, - ответила Роднина на вопрос, будет ли она ждать шедевральной постановки Ришо для Валиевой, ведь ее программы всегда выделялись. - Возможно, потому, что очень давно ее не видели. Но это все-таки не искусство, а всего лишь спортивные программы. Да, они могут быть интересными, талантливыми, но шедевр - это слишком громко".
Ришо дважды становился победителем премии ISU Figure Skating Awards в номинации "Лучший хореограф". Он, в частности, работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Александрой Трусовой и Евгением Семененко.