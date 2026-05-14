Си Цзиньпин призвал США с осторожностью подходить к тайваньскому вопросу.

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. США должны с предельной осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.
"США должны подходить к тайваньскому вопросу с крайней осторожностью", - передает слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.