Си Цзиньпин призвал использовать каналы взаимодействия армий США и КНР

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай и США должны более эффективно использовать каналы взаимодействия между вооружёнными силами двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.
"Обе стороны должны реализовать достигнутый нами важный консенсус и в дальнейшем более эффективно использовать каналы политико-дипломатических контактов и связи между вооружёнными силами двух стран", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.