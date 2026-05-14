09:01 14.05.2026
Си Цзиньпин призвал использовать каналы взаимодействия армий США и КНР

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил о необходимости более эффективно использовать каналы взаимодействия между вооруженными силами Китая и США.
  • Встреча лидеров двух стран прошла в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13–15 мая.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай и США должны более эффективно использовать каналы взаимодействия между вооружёнными силами двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.
"Обе стороны должны реализовать достигнутый нами важный консенсус и в дальнейшем более эффективно использовать каналы политико-дипломатических контактов и связи между вооружёнными силами двух стран", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Встреча лидеров двух стран состоялась в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая. Переговоры глав США и Китая длились более двух часов.
