Речь Си Цзиньпина перед началом переговоров с Трампом длилась три минуты

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Речь председателя КНР Си Цзиньпина перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом длилась три минуты, в ней китайский лидер поднял вопрос о роли двух стран в будущем.
В свою очередь, вступительное слово американского лидера заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.
"Это ваш первый визит в Китай за девять лет", - сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Трампу перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине.
Глава КНР поднял вопрос о том, смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.
"Это вопросы истории, вопросы мира и вопросы народа, а также это ответ эпохи, который нам с вами как лидерам великих держав предстоит дать вместе", - сказал Си Цзиньпин.
Он также отметил, что в этом году исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости США, и подчеркнул, что страны должны быть не противниками, а партнерами, а их сотрудничество выгодно как двум странам, так и всему миру.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.