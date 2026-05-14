Речь Си Цзиньпина перед началом переговоров с Трампом длилась три минуты

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Речь председателя КНР Си Цзиньпина перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом длилась три минуты, в ней китайский лидер поднял вопрос о роли двух стран в будущем.

В свою очередь, вступительное слово американского лидера заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.

Глава КНР поднял вопрос о том, смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.

"Это вопросы истории, вопросы мира и вопросы народа, а также это ответ эпохи, который нам с вами как лидерам великих держав предстоит дать вместе", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что в этом году исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости США , и подчеркнул, что страны должны быть не противниками, а партнерами, а их сотрудничество выгодно как двум странам, так и всему миру.