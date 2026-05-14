Рейтинг@Mail.ru
Речь Си Цзиньпина перед началом переговоров с Трампом длилась три минуты - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 14.05.2026
Речь Си Цзиньпина перед началом переговоров с Трампом длилась три минуты

Си Цзиньпин поднял вопрос о роли США и Китая в будущем

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Речь председателя КНР Си Цзиньпина перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом длилась три минуты.
  • Си Цзиньпин поднял вопрос о том, смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.
  • Председатель КНР подчеркнул, что страны должны быть не противниками, а партнерами, а их сотрудничество выгодно как двум странам, так и всему миру.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Речь председателя КНР Си Цзиньпина перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом длилась три минуты, в ней китайский лидер поднял вопрос о роли двух стран в будущем.
В свою очередь, вступительное слово американского лидера заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Си Цзиньпин заявил Трампу, что в торговых войнах нет победителей
06:35
"Это ваш первый визит в Китай за девять лет", - сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Трампу перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине.
Глава КНР поднял вопрос о том, смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.
"Это вопросы истории, вопросы мира и вопросы народа, а также это ответ эпохи, который нам с вами как лидерам великих держав предстоит дать вместе", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Си Цзиньпин сказал Трампу, что очень рад встретиться с ним в Пекине
05:35
Он также отметил, что в этом году исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости США, и подчеркнул, что страны должны быть не противниками, а партнерами, а их сотрудничество выгодно как двум странам, так и всему миру.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин
05:42
 
В миреКитайПекинСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала