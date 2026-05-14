Независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине указал на невозможность мира в Тайваньском проливе при суверенитете Тайбэя.

"Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы", — привело его слова Центральное телевидение Китая

Си Цзиньпин обратил внимание, что вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других стран. Продажа американского оружия Тайбэю остается одной из наиболее сложных проблем в общении между Поднебесной и Соединенными Штатами.

ловушки Фукидида ". В четверг в Доме народных собраний прошли переговоры Си Цзиньпина и Трампа, беседа длилась более двух часов. Китайский лидер подчеркнул, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их сотрудничества. Он предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, а также призвал избежать "".

Трамп же заявил, что США намерены вести бизнес с КНР на взаимной основе. Он добавил, что привез с собой крупнейших американских предпринимателей для обсуждения перспектив взаимодействия. Си пояснил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы в Китае.

Лидеры также обсудили кризис на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Украины.