Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп начал приветствие председателя КНР Си Цзиньпина, притянув его руку к себе.
- Си Цзиньпин не дал Трампу перехватить инициативу в рукопожатии.
- Рукопожатие лидеров КНР и США длилось 14 секунд.
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не позволил президенту США Дональду Трампу перехватить инициативу в рукопожатии, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп вышел из лимузина и, приблизившись к председателю КНР, протянул руку ладонью вверх. Си Цзиньпин держал ладонь выше, широко расставив пальцы.
Сначала ладони оказались ближе к Трампу, но затем Си Цзипьпин уравнял положение. Неясно, потребовалось ли ему усилие, чтобы не дать коллеге перетянуть рукопожатие на себя.
Трамп что-то говорил председателю КНР, похлопывая его по ладони левой рукой. Рукопожатие длилось 14 секунд. Затем лидеры повернулись к фотографам, а Трамп похлопал Си Цзиньпина по руке в районе локтя.
Глава Белого дома 13-15 мая находится с первым за девять лет визитом в Пекин. Сегодня в Доме народных собраний прошли переговоры, беседа длилась более двух часов.
