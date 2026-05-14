Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не позволил президенту США Дональду Трампу перехватить инициативу в рукопожатии, передает корреспондент РИА Новости.

Трамп вышел из лимузина и, приблизившись к председателю КНР, протянул руку ладонью вверх. Си Цзиньпин держал ладонь выше, широко расставив пальцы.

Сначала ладони оказались ближе к Трампу, но затем Си Цзипьпин уравнял положение. Неясно, потребовалось ли ему усилие, чтобы не дать коллеге перетянуть рукопожатие на себя.

Трамп что-то говорил председателю КНР, похлопывая его по ладони левой рукой. Рукопожатие длилось 14 секунд. Затем лидеры повернулись к фотографам, а Трамп похлопал Си Цзиньпина по руке в районе локтя.