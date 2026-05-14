Си Цзиньпин хочет, чтобы Ормуз был открыт для судоходства, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для судоходства.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп и лидер КНР в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для потока энергоносителей.
"Он (глава КНР - ред.) хотел бы, чтобы Ормузский пролив был открыт", - сказал Трамп каналу Fox News.
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.