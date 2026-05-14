Си Цзиньпин не станет поставлять Ирану военное оборудование, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ходе переговоров в Пекине, что Китай не будет поставлять Ирану военное оборудование.
Трамп 13 мая прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.