Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин не станет поставлять Ирану военное оборудование, заявил Трамп - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 14.05.2026 (обновлено: 19:15 14.05.2026)
Си Цзиньпин не станет поставлять Ирану военное оборудование, заявил Трамп

Трамп: Си Цзиньпин не собирается поставлять Ирану военное оборудование

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военное оборудование.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ходе переговоров в Пекине, что Китай не будет поставлять Ирану военное оборудование.
"Он заявил, что не собирается поставлять военное оборудование (Ирану - ред.). Это важное заявление", - сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом китайский лидер в ходе переговоров заявил, что Китай закупает значительные объемы иранской нефти и хотел бы продолжать эти закупки, добавил Трамп.
Трамп 13 мая прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Трамп уедет из Китая с пустыми руками, считает эксперт
Вчера, 18:25
 
В миреИранСШАКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинИлон МаскTesla motorsSpaceXAppleВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала