Трамп уедет из Китая с пустыми руками, считает эксперт

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уедет из Китая с пустыми руками, поскольку переговорная позиция Вашингтона довольно слабая, считает американист Малек Дудаков.
"В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике", - сказал Дудаков деловой газете ВЗГЛЯД.
При этом, по мнению эксперта, переговорная позиция США откровенно слабая. В таких условиях Вашингтон старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая. Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США могут попытаться добиться неких договоренностей по Тайваню и Ирану, допустил Дудаков.
Он полагает, что по итогам визита американской делегации можно ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.
Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. "Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками", - заключил эксперт.
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.