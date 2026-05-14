Рейтинг@Mail.ru
Трамп уедет из Китая с пустыми руками, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 14.05.2026 (обновлено: 18:57 14.05.2026)
Трамп уедет из Китая с пустыми руками, считает эксперт

Дудаков: Трамп уедет из Китая с пустыми руками из-за слабой переговорной позиции

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Малек Дудаков считает, что переговорная позиция США в отношениях с Китаем слабая.
  • По его мнению, США пытаются создать проблемы китайской экономике, оказывая давление на партнеров Китая, вроде Венесуэлы или Ирана.
  • Политолог не ожидает прорыва в политических вопросах по итогам визита Трампа в Китай и полагает, что Трамп уедет из Китая с пустыми руками.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уедет из Китая с пустыми руками, поскольку переговорная позиция Вашингтона довольно слабая, считает американист Малек Дудаков.
Он отметил, что именно США сейчас являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим
Вчера, 17:35
"В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике", - сказал Дудаков деловой газете ВЗГЛЯД.
При этом, по мнению эксперта, переговорная позиция США откровенно слабая. В таких условиях Вашингтон старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая. Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США могут попытаться добиться неких договоренностей по Тайваню и Ирану, допустил Дудаков.
Он полагает, что по итогам визита американской делегации можно ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.
Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. "Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками", - заключил эксперт.
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
Президент Дональд Трамп выступает в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Трамп назвал отношения США и Китая очень особенными
Вчера, 14:05
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала