Трамп не просил Си Цзиньпина о помощи в отношении Ирана, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в отношении Ирана, поскольку Вашингтону она не нужна, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.
Он также добавил, что Трамп не просил китайского лидера о чем-либо.
Ранее в четверг Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры. Перед вылетом в Пекин американский президент заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.