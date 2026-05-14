Трамп не просил Си Цзиньпина о помощи в отношении Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 14.05.2026
15:46 14.05.2026
Трамп не просил Си Цзиньпина о помощи в отношении Ирана, заявил Рубио

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп во время визита в Пекин не просил Си Цзиньпина о помощи в отношении Ирана.
  • Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Китая.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в отношении Ирана, поскольку Вашингтону она не нужна, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не просим помощи у Китая. Мы не нуждаемся в их помощи", - сказал Рубио телеканалу NBC.
Он также добавил, что Трамп не просил китайского лидера о чем-либо.
Ранее в четверг Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры. Перед вылетом в Пекин американский президент заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
