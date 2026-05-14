Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа - РИА Новости, 14.05.2026
13:55 14.05.2026 (обновлено: 13:59 14.05.2026)
Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа

Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа и дружбу народов Китая и США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин произносит тост во время торжественного приема по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026
Председатель КНР Си Цзиньпин произносит тост во время торжественного приема по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин произносит тост во время торжественного приема по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед началом банкета с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, поднял тост за здоровье американского лидера и дружбу народов Китая и США.
"Я хотел бы предложить тост - за развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей", - сказал Си Цзиньпин. Трансляция его выступления велась в YouTube.
Ранее в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая состоялись переговоры двух лидеров. Переговоры глав США и Китая длились более двух часов.
