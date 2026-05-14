13:39 14.05.2026 (обновлено: 13:51 14.05.2026)
Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Китай
  • Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина с супругой посетить Белый дом 24 сентября.
  • Ориентировочно в это время в Нью-Йорке будет проводиться Генеральная ассамблея ООН.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пригласил лидера КНР Си Цзиньпина с супругой посетить с визитом Белый дом 24 сентября.
"Еще раз благодарю вас, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. Сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября, и мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп во время торжественного банкета в Пекине.
При этом ориентировочно в эти даты в сентябре Нью-Йорке будет проводиться Генеральная ассамблея ООН.
