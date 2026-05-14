Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пригласил лидера КНР Си Цзиньпина с супругой посетить с визитом Белый дом 24 сентября.
"Еще раз благодарю вас, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. Сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября, и мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп во время торжественного банкета в Пекине.