Белый дом: Трамп и Си выступили против появления у Ирана ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп и Си Цзиньпин по итогам встречи в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие сообщил Белый дом.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам состоявшейся в четверг встречи в Пекине согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, сообщил Белый дом.
«
"Обе страны согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - говорится в обнародованном сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.
В Белом доме также проинформировали, что Трамп и Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.