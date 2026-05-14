Белый дом: Трамп и Си выступили против появления у Ирана ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам состоявшейся в четверг встречи в Пекине согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, сообщил Белый дом.