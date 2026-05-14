05:50 14.05.2026 (обновлено: 06:22 14.05.2026)
Трамп пообещал, что его визит в Пекин улучшит отношения США и Китая

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал, что его визит в Пекин приведет к улучшению отношений двух стран.
  • Трамп заявил, что отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал, что его визит в Пекин приведет к улучшению отношений двух стран.
«
"Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", - заявил Трамп на встрече с лидером КНР.
Трамп сообщил, что предстоят большие переговоры с Си Цзиньпином, а саммит "некоторые называют крупнейшим". Президент США добавил, что для него честь быть в Пекине и "честь быть другом" главе Китая.
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
