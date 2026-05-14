05:49 14.05.2026 (обновлено: 11:14 14.05.2026)
США и Китай преодолевают трудности благодаря контакту лидеров, заявил Трамп

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай преодолевают трудности благодаря прямому контакту с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Трамп отметил, что при возникновении проблем они с Си Цзиньпином решали их быстро и непублично.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США и Китай всегда преодолевали трудности благодаря его прямому контакту с лидером страны Си Цзиньпином.
«
"Когда возникали трудности, мы решали их. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро", - заявил он в начале переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.
