В Пекине проходят переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. В Доме народных собраний в Пекине проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.
"От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками", — сказал китайский лидер.
По его словам, общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим и знаменательным для двусторонних отношений. Си Цзиньпин также предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей. Председатель КНР указал и на невозможность мира в Тайваньском проливе при независимости Тайбэя.
В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью.
"У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро <...> Нас ждет фантастическое совместное будущее. <...> Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", — отметил президент.
Перед началом переговоров состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром на площади у восточного входа в Дом народных собраний.
Глава Белого дома 13-15 мая находится в Поднебесной с государственным визитом.
При этом в МИД КНР отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития.
После переговоров лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18:00.