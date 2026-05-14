Трамп прибыл к Дому народных собраний в Пекине

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляцию ведет Центральное телевидение Китая.