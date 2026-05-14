05:08 14.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп прибыл к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
  • В честь почетного гостя будет дан пушечный залп, лидеры двух стран на специальной трибуне прослушают гимны КНР и США, совершат обход почетного караула и во главе своих делегаций проследуют в Дом народных собраний на переговоры.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляцию ведет Центральное телевидение Китая.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.
Кортеж американского президента подъехал к площади у восточного входа в Дом народных собраний, где состоится официальная церемония приветствия с почетным караулом и военным оркестром. В честь почетного гостя будет дан пушечный залп, лидеры двух стран на специальной трибуне прослушают гимны КНР и США, совершат обход почетного караула и во главе своих делегаций проследуют в Дом народных собраний на переговоры.
После переговоров лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18.00 (13.00 мск).
Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
