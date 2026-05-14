Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
- В ходе визита Трамп планирует обсудить с китайским лидером вопросы урегулирования ситуации вокруг Ирана, продажи Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
- Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, и он планирует попросить Си Цзиньпина «открыть» Китай для этих компаний.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, Си Цзиньпин примет американского лидера в китайском парламенте в 10.00 по местному времени (05.00 мск), где они проведут двустороннюю встречу в 10.15 (05.15 мск). После встречи лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18.00 (13.00 мск).
Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Посольство КНР в Вашингтоне называло четыре "красные линии", которые США не следует нарушать для сохранения отношений. Ими оказались вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие.
Трампа, помимо его супруги Мелании, сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Сам американский лидер во время полета писал, что планирует попросить Си Цзиньпина "открыть" Китай для этих компаний.
