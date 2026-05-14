Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 14.05.2026
Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Трамп обсудит с Си Цзиньпином Иран и продажу Тайваню американского оружия

© REUTERS / Evan VucciПрибытие президента США Дональда Трампа в Пекин
Прибытие президента США Дональда Трампа в Пекин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Прибытие президента США Дональда Трампа в Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
  • В ходе визита Трамп планирует обсудить с китайским лидером вопросы урегулирования ситуации вокруг Ирана, продажи Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
  • Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, и он планирует попросить Си Цзиньпина «открыть» Китай для этих компаний.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, Си Цзиньпин примет американского лидера в китайском парламенте в 10.00 по местному времени (05.00 мск), где они проведут двустороннюю встречу в 10.15 (05.15 мск). После встречи лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18.00 (13.00 мск).
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
СМИ: Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров с обеих сторон
Вчера, 17:29
Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Посольство КНР в Вашингтоне называло четыре "красные линии", которые США не следует нарушать для сохранения отношений. Ими оказались вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие.
Трампа, помимо его супруги Мелании, сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Сам американский лидер во время полета писал, что планирует попросить Си Цзиньпина "открыть" Китай для этих компаний.
Прилет Трампа в Пекин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Трамп прилетел с визитом в Пекин
Вчера, 14:53
 
В миреКитайСШАТайваньСи ЦзиньпинДональд ТрампИлон МаскTesla motorsSpaceXAppleВоенная операция США и Израиля против ИранаПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала