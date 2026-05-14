"Трактор" назвал срок контракта с американским тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Челябинский "Трактор" достиг договоренности с американским тренером Скоттом Гордоном, контракт со специалистом будет рассчитан на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду генеральный директор клуба Иван Савин сообщил, что Гордон займет пост главного тренера челябинцев. Он сменит Евгения Корешкова, с которым клуб дошел до первого раунда Кубка Гагарина, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии.
"По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь - как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков. Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу", - заявил генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.
Гордону 63 года. Ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" и "Филадельфия Флайерз", а также входил в тренерский штаб "Торонто Мейпл Лифс", "Сан-Хосе Шаркс" и сборной США с 2009 по 2011 год, после чего руководил ей на чемпионате мира 2011 года в Словакии, где команда заняла восьмое место.