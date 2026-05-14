"Трактор" назвал срок контракта с американским тренером

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Челябинский "Трактор" достиг договоренности с американским тренером Скоттом Гордоном, контракт со специалистом будет рассчитан на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).