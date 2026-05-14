Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" назвал срок контракта с американским тренером - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:30 14.05.2026
"Трактор" назвал срок контракта с американским тренером

"Трактор" подпишет контракт с тренером Гордоном на один сезон

© AP Photo / Karl B DeBlakerСкотт Гордон
Скотт Гордон - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Karl B DeBlaker
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Челябинский «Трактор» достиг договоренности с американским тренером Скоттом Гордоном, контракт рассчитан на один сезон.
  • Скотт Гордон сменит Евгения Корешкова на посту главного тренера «Трактора».
  • Гордон имеет большой опыт работы главным тренером в клубах и сборной США, а также ассистировал ведущим специалистам НХЛ.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Челябинский "Трактор" достиг договоренности с американским тренером Скоттом Гордоном, контракт со специалистом будет рассчитан на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду генеральный директор клуба Иван Савин сообщил, что Гордон займет пост главного тренера челябинцев. Он сменит Евгения Корешкова, с которым клуб дошел до первого раунда Кубка Гагарина, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии.
«
"По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь - как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков. Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу", - заявил генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.
Гордону 63 года. Ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" и "Филадельфия Флайерз", а также входил в тренерский штаб "Торонто Мейпл Лифс", "Сан-Хосе Шаркс" и сборной США с 2009 по 2011 год, после чего руководил ей на чемпионате мира 2011 года в Словакии, где команда заняла восьмое место.
Митчелл Миллер - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Стычки, провокации и хет-трик: "Ак Барс" отыгрался в серии с "Локомотивом"!
13 мая, 21:45
 
ХоккейСпортИван СавинАлексей ВолковСкотт ГордонТракторАк БарсНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала