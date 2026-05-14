Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях с США
07:02 14.05.2026 (обновлено: 07:03 14.05.2026)
© AP Photo / Kenny Holston — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях.
  • Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Вопрос Тайваня является важнейшим в китайско-американских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин находящемуся в Пекине с визитом президенту США Дональду Трампу.
"Тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
