Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях с США

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Вопрос Тайваня является важнейшим в китайско-американских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин находящемуся в Пекине с визитом президенту США Дональду Трампу.
"Тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.