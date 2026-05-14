Церемония подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и Федеральной службой по аккредитации. 14 мая 2026

Татарстан и Росаккредитация договорились о сотрудничестве в сфере халяль

КАЗАНЬ, 14 мая – РИА Новости. Татарстан и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве в развитии халяль-индустрии, предусматривающее в частности расширение внутреннего рынка и экспорт продукции в мусульманские страны, сообщает пресс-служба правительства ре публики.

"Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области развития халяль-индустрии. Мероприятие прошло на полях КазаньФорума", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает участие в совместных проектах для обеспечения доверия к стандартам халяль, совершенствования правил и порядка подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям халяль, развития внутреннего рынка и экспорта в мусульманские страны.

Также планируются совместные мероприятия, направленные на методическое сопровождение по вопросам аккредитации органов по оценке соответствия, обучение, в том числе совместное, представителей сторон, включая проведение семинаров, курсов, учебных программ и иных мероприятий.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что сегодня халяль - это целая философия жизни, которая отражает глубокие духовные, культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру.

По его информации, в республике сегодня насчитывается более 150 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль. В прошлом году объем поставок халяльной продукции из Татарстана достиг 45 миллионов долларов, что втрое превышает показатель 2024 года, положительная динамика сохраняется и в текущем году.