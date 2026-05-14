© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай

СМИ: представители США не взяли в КНР личные устройства, опасаясь слежки

Краткий пересказ от РИА ИИ Многие представители делегации президента США Дональда Трампа, сопровождающие его в Пекине, не взяли с собой личные электронные устройства, опасаясь слежки.

Американские чиновники часто отправляются в страны, которые считаются Вашингтоном небезопасными с точки зрения защиты данных, с разрешенными зарядными устройствами и оборудованием, чтобы не полагаться на местную технику.

Официальные лица из США для защиты конфиденциальной информации часто проводят заседания в специальных временных помещениях, создаваемых для предотвращения наблюдения и прослушки.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Многие представители делегации президента США Дональда Трампа, сопровождающие его в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства, опасаясь слежки, сообщил телеканал Fox News

Трамп с делегацией прибыл в Китай в среду. Как сообщал телеканал накануне визита, отправляющиеся в Китай чиновники, как правило, берут с собой временные ноутбуки и телефоны с повышенным уровнем безопасности.

"Сотни... помощников, сотрудников службы безопасности и чиновников, готовясь к поездке в Китай, оставят дома... свои мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что меры предосторожности также касаются представителей крупных компаний, которые сопровождают Трампа в ходе его визита.

По данным Fox News, американские чиновники часто отправляются в страны, которые считаются Вашингтоном небезопасными с точки зрения защиты данных, с разрешенными зарядными устройствами и оборудованием, чтобы не полагаться на местную технику.

Также, отметил телеканал, за рубежом официальные лица из США для защиты конфиденциальной информации часто проводят заседания в специальных временных помещениях. Такие объекты создают для предотвращения наблюдения и прослушки, например, внутри гостиниц, где останавливаются делегации.