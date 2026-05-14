СМИ: представители США не взяли в КНР личные устройства, опасаясь слежки
17:22 14.05.2026
СМИ: представители США не взяли в КНР личные устройства, опасаясь слежки

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие представители делегации президента США Дональда Трампа, сопровождающие его в Пекине, не взяли с собой личные электронные устройства, опасаясь слежки.
  • Американские чиновники часто отправляются в страны, которые считаются Вашингтоном небезопасными с точки зрения защиты данных, с разрешенными зарядными устройствами и оборудованием, чтобы не полагаться на местную технику.
  • Официальные лица из США для защиты конфиденциальной информации часто проводят заседания в специальных временных помещениях, создаваемых для предотвращения наблюдения и прослушки.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Многие представители делегации президента США Дональда Трампа, сопровождающие его в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства, опасаясь слежки, сообщил телеканал Fox News.
Трамп с делегацией прибыл в Китай в среду. Как сообщал телеканал накануне визита, отправляющиеся в Китай чиновники, как правило, берут с собой временные ноутбуки и телефоны с повышенным уровнем безопасности.
"Сотни... помощников, сотрудников службы безопасности и чиновников, готовясь к поездке в Китай, оставят дома... свои мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
В публикации подчеркивается, что меры предосторожности также касаются представителей крупных компаний, которые сопровождают Трампа в ходе его визита.
По данным Fox News, американские чиновники часто отправляются в страны, которые считаются Вашингтоном небезопасными с точки зрения защиты данных, с разрешенными зарядными устройствами и оборудованием, чтобы не полагаться на местную технику.
Также, отметил телеканал, за рубежом официальные лица из США для защиты конфиденциальной информации часто проводят заседания в специальных временных помещениях. Такие объекты создают для предотвращения наблюдения и прослушки, например, внутри гостиниц, где останавливаются делегации.
Посольство КНР в США в свою очередь указало телеканалу на то, что в Китае неприкосновенность частной жизни защищается законом.
Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинИлон МаскAppleSpaceXTesla motors
 
 
