05:28 14.05.2026
Рубио: США обсудят с Китаем несколько вопросов международной повестки

© AP Photo / Jose Luis Magana — Госсекретарь США Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Делегация США в рамках визита президента Дональда Трампа в Пекин намерена обсудить с китайской стороной несколько вопросов международной повестки, не афишируя их в СМИ, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Есть еще несколько областей международных отношений, о которых мы, возможно, хотели бы поговорить с ними (КНР - ред.) конфиденциально, не афишируя в СМИ", – сказал Рубио в интервью FoxNews.
По словам госсекретаря, это именно те области, которые вызывают "определенную обеспокоенность" как у Вашингтона, так и у Пекина.
Трамп перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики. При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития.
Тринадцатого мая президент США прибыл в Пекин с государственным визитом, где проведет два дня переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Вместе с Трампом, которого также сопровождают супруга Мелания и главы 16 крупнейших американских компаний, находятся ключевые члены администрации: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и торговый представитель Джеймисон Грир.
