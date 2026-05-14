Синнер высказался о рекордной серии побед

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский теннисист Янник Синнер установил рекорд по продолжительности победной серии на турнирах серии «Мастерс».
- Синнер обыграл в четвертьфинале турнира в Риме россиянина Андрея Рублева, одержав свою 32-ю подряд победу на «Мастерсах».
- Предыдущий рекорд принадлежал сербу Новаку Джоковичу и составлял 31 победу.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер, который в четверг установил рекорд по продолжительности победной серии на турнирах серии "Мастерс", заявил, что играет не ради подобных достижений.
В четверг первая ракетка мира Синнер обыграл в четвертьфинале турнира в Риме россиянина Андрея Рублева (6:2, 6:4), одержав свою 32-ю подряд победу на "Мастерсах". Предыдущий рекорд принадлежал сербу Новаку Джоковичу (31).
"Трудно сказать, я играю не ради рекордов. Я играю только ради своей истории. В то же время это много значит для меня, но завтра другой соперник. Мы будем играть в других условиях - это будет ночной матч. Сейчас для меня первостепенная задача - максимально восстановиться физически. Посмотрим, как все пойдет. Эмоционально играть здесь, дома, очень тяжело. В то же время я обязательно постараюсь сделать все возможное. Посмотрим, как все сложится. В любом случае, это беспроигрышная ситуация для меня. Сегодня был хороший день", - приводит слова Синнера после матча The Tennis Letter в соцсети Х.
В полуфинале он встретится с победителем матча между испанцем Мартином Ландалусе (94-я ракетка мира) и россиянином Даниилом Медведевым (9).