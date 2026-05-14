Рейтинг@Mail.ru
Синнер высказался о рекордной серии побед - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:35 14.05.2026
Синнер высказался о рекордной серии побед

Теннисист Синнер о рекордной серии побед на "Мастерсах": играю не ради этого

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Соцсети спортсмена
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский теннисист Янник Синнер установил рекорд по продолжительности победной серии на турнирах серии «Мастерс».
  • Синнер обыграл в четвертьфинале турнира в Риме россиянина Андрея Рублева, одержав свою 32-ю подряд победу на «Мастерсах».
  • Предыдущий рекорд принадлежал сербу Новаку Джоковичу и составлял 31 победу.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер, который в четверг установил рекорд по продолжительности победной серии на турнирах серии "Мастерс", заявил, что играет не ради подобных достижений.
В четверг первая ракетка мира Синнер обыграл в четвертьфинале турнира в Риме россиянина Андрея Рублева (6:2, 6:4), одержав свою 32-ю подряд победу на "Мастерсах". Предыдущий рекорд принадлежал сербу Новаку Джоковичу (31).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
14 мая 2026 • начало в 14:10
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:26:4
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Трудно сказать, я играю не ради рекордов. Я играю только ради своей истории. В то же время это много значит для меня, но завтра другой соперник. Мы будем играть в других условиях - это будет ночной матч. Сейчас для меня первостепенная задача - максимально восстановиться физически. Посмотрим, как все пойдет. Эмоционально играть здесь, дома, очень тяжело. В то же время я обязательно постараюсь сделать все возможное. Посмотрим, как все сложится. В любом случае, это беспроигрышная ситуация для меня. Сегодня был хороший день", - приводит слова Синнера после матча The Tennis Letter в соцсети Х.
В полуфинале он встретится с победителем матча между испанцем Мартином Ландалусе (94-я ракетка мира) и россиянином Даниилом Медведевым (9).
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Рыбакина уступила Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме
13 мая, 23:26
 
ТеннисЯнник СиннерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала