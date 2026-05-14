Синнер обыграл Рублева в рекордном матче на "Мастерсах"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира. Посеянный под 12-м номером Рублев идет 14-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 31 минуту.
Синнер выиграл 32-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс" и стал обладателем рекордной серии на соревнованиях данной категории, опередив серба Новака Джоковича.
За выход в финал Синнер поборется с победителем матча между испанцем Мартином Ландалусе (94-я ракетка мира) и россиянином Даниилом Медведевым (9).