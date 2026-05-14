Си Цзиньпин: идеи возрождения КНР и величия США могут идти рука об руку

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Возрождение Китая и стремление "сделать Америку снова великой" могут идти рука об руку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Идея возрождения Китая и стремление "сделать Америку снова великой" могут идти рука об руку", - сказал Си Цзиньпин на государственном банкете.
Трамп находится с государственным визитом в Китае 13-15 мая. Его переговоры с лидером КНР прошли в четверг. Позже в пятницу у двух лидеров пройдет рабочий обед.