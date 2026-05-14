Рейтинг@Mail.ru
Рублев рассказал, за счет чего Синнер побеждает - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:56 14.05.2026
Рублев рассказал, за счет чего Синнер побеждает

Рублев заявил, что Синнер побеждает за счет стабильности и концентрации

© US OpenЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© US Open
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер побеждает благодаря стабильности и концентрации.
  • Синнер обыграл Рублева в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:2, 6:4.
  • Для Синнера эта победа стала 32-й подряд на соревнованиях этой категории.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер побеждает соперников благодаря своим стабильности и концентрации.
В четверг Синнер обыграл Рублева в четвертьфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме со счетом 6:2, 6:4, одержав 32-ю подряд победу на соревнованиях этой категории. Счет личных встреч стал 8-3 в пользу итальянца.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
14 мая 2026 • начало в 14:10
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:26:4
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я бы описал его игру как нормальную. Не потрясающую, да, но Янник играет очень хорошо, и он очень стабилен. Самое сложное - это сохранять концентрацию, чтобы поддерживать тот же уровень. Последний раз я играл против него на этом покрытии в Париже. Тогда он просто меня разгромил. Сегодня хотя бы были какие-то розыгрыши. При счете 4:2 я немного потерял концентрацию и допустил простые ошибки. Он даже ничего не предпринимал, чтобы сделать брейк. Он же не давал мне легких очков. Нужно было заставить его промахнуться или рисковать, чтобы выиграть розыгрыш", - сказал Рублев после матча.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме
Вчера, 17:38
 
ТеннисАндрей РублевЯнник СиннерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала