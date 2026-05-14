Рублев рассказал, за счет чего Синнер побеждает

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер побеждает соперников благодаря своим стабильности и концентрации.
В четверг Синнер обыграл Рублева в четвертьфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме со счетом 6:2, 6:4, одержав 32-ю подряд победу на соревнованиях этой категории. Счет личных встреч стал 8-3 в пользу итальянца.
"Я бы описал его игру как нормальную. Не потрясающую, да, но Янник играет очень хорошо, и он очень стабилен. Самое сложное - это сохранять концентрацию, чтобы поддерживать тот же уровень. Последний раз я играл против него на этом покрытии в Париже. Тогда он просто меня разгромил. Сегодня хотя бы были какие-то розыгрыши. При счете 4:2 я немного потерял концентрацию и допустил простые ошибки. Он даже ничего не предпринимал, чтобы сделать брейк. Он же не давал мне легких очков. Нужно было заставить его промахнуться или рисковать, чтобы выиграть розыгрыш", - сказал Рублев после матча.