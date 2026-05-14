Позиция США по поставкам вооружений Тайваню не изменилась, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Позиция США в отношении поставок вооружений Тайваню не изменилась по итогам визита президента Дональда Трампа в Китай, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Наши подходи по этому поводу на изменились. Они оставались достаточно последовательными при многих президентских администрациях и остаются последовательными сейчас", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
По его словам, этот вопрос не был в числе приоритетных в ходе переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Политика США по теме Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня после встречи, которая была сегодня. Она была поднята (они всегда ее поднимают со своей стороны), мы всегда четко озвучиваем свою позицию, и мы переходим к следующим темам", - рассказал дипломат.
Встреча лидеров двух стран состоялась в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.