Рейтинг@Mail.ru
Позиция США по поставкам вооружений Тайваню не изменилась, заявил Рубио - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 14.05.2026 (обновлено: 17:31 14.05.2026)
Позиция США по поставкам вооружений Тайваню не изменилась, заявил Рубио

Рубио: позиция США по Тайваню не изменилась после визита Трампа в Китай

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио во время визита Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026
Госсекретарь США Марко Рубио во время визита Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио во время визита Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция США в отношении поставок вооружений Тайваню не изменилась по итогам визита президента Дональда Трампа в Китай, заявил госсекретарь Марко Рубио.
  • Он напомнил, что последняя продажа вооружений Тайваню состоялась в декабре прошлого года и в этом вопросе важную роль играет конгресс США.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Позиция США в отношении поставок вооружений Тайваню не изменилась по итогам визита президента Дональда Трампа в Китай, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Наши подходи по этому поводу на изменились. Они оставались достаточно последовательными при многих президентских администрациях и остаются последовательными сейчас", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Рубио: Китай ждут глобальные последствия в случае операции против Тайваня
Вчера, 14:44
По его словам, этот вопрос не был в числе приоритетных в ходе переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Рубио напомнил, что последняя продажа вооружений Тайваню состоялась в декабре прошлого года. Он отметил, что в этом вопросе важную роль играет конгресс США, который принимает решение.
«
"Политика США по теме Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня после встречи, которая была сегодня. Она была поднята (они всегда ее поднимают со своей стороны), мы всегда четко озвучиваем свою позицию, и мы переходим к следующим темам", - рассказал дипломат.
Встреча лидеров двух стран состоялась в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 07:12
 
В миреСШАТайваньКитайДональд ТрампМарко РубиоСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала